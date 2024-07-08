محافظ القليوبية يتفقد مشروعات الرصف بالقناطر الخيرية ويبحث الفرص الاستثمارية

القليوبية إبراهيم سالم

واصل، اليوم، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولاته الميدانية بمدن المحافظة المختلفة للتعرف على ملفات المحافظة ومشروعاتها المختلفة وأبرز المشكلات المطروحة للتعرف عليها وإيجاد الحلول لها ميدانيا، حيث شملت جولة اليوم المرور بمدينة القناطر الخيرية لتفقد عدد من مشروعات الرصف من خطة المحافظة لشوارع المدينة الداخلية وذلك بعد الانتهاء منها وتسليمها، إضافة إلى تفقد عدد من الحدائق والفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي تسعي المحافظة لطرحها استثمارياً بالتنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة.

واستهل محافظ القليوبية، جولته بتفقد أعمال رصف كورنيش النيل بالقناطر الخيرية، حيث تبلغ خطة الرصف لمدينة القناطر الخيرية 20.5 مليون جنيه عن العام المالي 2023 / 2024، بإجمالي أطوال 3075 متر طولي، حيث تفقد المحافظ عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة من بينها شارع المهندسين بمنطقة التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية، حيث تم الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية بمنطقة المهندسين، والانتهاء من منطقة عمارات بنك الإسكان أمامها وخلفها وشارع برج الفرسان وطريق كورنيش القناطر الخيرية وشارع عزمي أمام حلقة السمك.

وخلال الجولة، وجه المحافظ، بضرورة مراعاة المواصفات القياسية لأعمال الرصف والتسليم من خلال لجنة مشكلة من أساتذة الجامعات لضمان الاستلام وفق المواصفات السليمة مطالبا أيضا بالاهتمام بالأرصفة الجانبية ورصفها ببلاط الانترلوك ووضع صناديق قمامة بالشوارع التي تم الانتهاء منها ومراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتوفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين خلال سيرهم بالشارع.

وتابع المحافظ، جولته بتفقد أعمال مشروع إنشاء السوق الحضاري لمدينة القناطر الخيرية والمقرر إنشاء 147 باكية مساحتها 3 متر لتسكين جميع الباعة الجائلين بسوق الثلاثاء وشارع الحرية بالمدينة، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية والعمل على تيسير الحركة المرورية بشوارع المدينة واستعادة المظهر الحضاري لمدينة القناطر الخيرية السياحية.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال الإنشاءات التي تتم، حيث تم الانتهاء من أعمال البناء وتركيب التندات وجاري أعمال تركيب السيراميك وتمهيد الموقع العام، حيث تم إنشاء 120 محل، وجاري إنشاء 27 آخرين، وسيتم الانتهاء من المشروع وتسليمه بالكامل، حيث أكد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المشروع وفقاً للمواصفات المحددة، مع مراعاة جودة التنفيذ.

وأكد عطية، أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة وخلق فرص عمل للشباب والقضاء على الظواهر العشوائية وتوفير بيئة مناسبة للتسوق للمواطنين.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد عدد من حدائق مدينة القناطر الخيرية التي قامت وزارة الري بتطويرها خلال الفترة الماضية لتعزيز الفرص الاستثمارية بالمدينة، ومن بينها الحديقة التي أقامت محافظة القليوبية بها تمثالاً للزعيم الراحل حيدر علييف مؤسس دولة أذر بيجان، حيث أُطلق عليها إسم "حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية" في ظل العلاقات المتبادلة والاتفاقيات التي وقعتها محافظة القليوبية مع أذربيجان فى عدد من المجالات المختلفة واتفاقية تعاون مشترك مع محافظة أبشرون الأذربيجانية.

وتابع عطية الجولة بتفقد قرية مرجانة السياحية والتي تم طرحها للاستثمار لتطويرها من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ووزارة الري ووزارة الزراعة لاستعادة السياحة في مدينة القناطر إلى سابق عهدها، وقد وجه بتفعيل بروتوكول التعاون، حيث أن القناطر الخيرية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الكبرى من خلال موقع جغرافي متميز وحدائق خضراء علاوة على نهر النيل الذي يطل عليها من الجانبين، مما يوفر لها جميع المقومات التي تجعل منها مدينة سياحية عالمية يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد كبير من المواطنين وتحدث إليهم واستمع إلى مشاكلهم ووعد بحلها فوراً طالما كانت في إطار القانون، وجاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني بالمحافظة.