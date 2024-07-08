محافظ الدقهلية يوجه بتوزيع زهور المهنئين له بتوليه منصبه على المستشفيات

الدقهليه شريف الديب

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوزيع زهور التهنئة الواردة من المهنئين له على توليه مسئولية محافظة الدقهلية، على المرضى بالمستشفيات بمدينة المنصورة فى كل من المستشفى العام القديم والمستشفى الدولى، مؤكدا أن هذه الزهور تعد تعبيرا عن أمنياته لجميع المرضى بالشفاء العاجل.

وأكد محافظ الدقهلية أن المرضى بجميع المنشآت الصحية بنطاق المحافظة يستحقون منا كل الرعاية والعناية والتى سنعمل على توفيرها وتلبية كافة مطالبهم وتكثيف أوجه العناية بهم مشيرا أن هذه الزهور هى تعبير منا على أننا معهم وهم فى قلوبنا.

وفى هذا السياق عبر جميع المرضى الذين تلقوا باقات الزهور بالمستشفيات المشار اليها عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على اللفتة الانسانية الطيبة ودعمه وحرصه على توفير الرعاية الطبية للمرضى وادخال السعادة على نفوسهم، متمنين له التوفيق والسداد فى إدارة شئون المحافظة وتقديم الخدمات المتميزة لمواطنى الدقهلية فى كل المجالات.



توزيع ورود التهاني وباقات زهور المهنئين (1)



توزيع ورود التهاني وباقات زهور المهنئين (2)