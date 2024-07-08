محافظ الجيزة يراجع جودة ووزن الرغيف فى المخابز البلدية بأبو النمرس.. فيديو

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، سير العمل بعدد من المخابز البلدية بمركز ومدينة أبو النمرس؛ لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات من حيث الجودة والوزن والسعر المقرر.

وحرص المحافظ خلال جولته على مراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من التزام أصحاب المخابز بالوزن المقرر، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه، كما استمع خلال الجولة لمتطلبات أصحاب المخابز، والمواطنين للوقوف على أي مخالفات أو شكاوى والاطمئنان على رضاءهم عن جودة رغيف الخبز المقدم لهم.

ووجه محافظ الجيزة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمستحقيه.

رافق المحافظ خلال الجولة كلًا من: إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومحمد نور السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، وهالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.