محافظ الأقصر يناقش سير أعمال التعليم وكثافة الطلاب بالفصول.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اليوم الأثنين، إجتماعا مع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، والمهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وذلك لمناقشة سير أعمال مديرية التربية والتعليم وكثافات الفصول والمدارس، وذلك بحضور كل من دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربى السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر.

وأستعرض دكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أعداد المدارس والكثافات، موضحا أن إجمالي عدد المدارس على مستوى مراكز ومدن المحافظة 1059 مدرسة بواقع 7107 فصل لإستيعاب 294645 طالب وطالبة.

بينما أوضح المهندس عصام شحات مدير هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، أنه تم أنهاء وتسليم أعمال مشروعات عدد 11 مدرسة ابتدائية وتعليم أساسى شملت صيانة وإنشاء جديد ضمن الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها، وجارى العمل بعدد 5 مشروعات بمدينة أسنا، ومشروعان بمدينة أرمنت، و4 مشروعات بمدينة الأقصر، مشروع بمدينة الطود، و3 مشروعات بمدينة البياضية، ومشروعان بمدينة القرنة، و3 مشروعات بمدينة الزينية.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر بضرورة رصد كافة المعوقات سواء فى كثافات الفصول أو سير أعمال المشروعات التعليمية لبحث سبل تذليل تلك المعوقات قبل بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

