محافظ الأقصر الجديد يعقد أول لقاء مفتوح لبحث مشكلات وشكاوى المواطنين

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأثنين، فعاليات أول لقاء يوم مفتوح أسبوعي، لبحث مشكلات ومطالب المواطنين من أهالى المحافظة، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربى السكرتير المساعد، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولى الإدارات والمديريات المنوطة.

وافتتح محافظ الأقصر جلسة اليوم المفتوح بالترحيب بالمواطنين، مؤكداً أن كافة المسؤولين سيبذلون قصارى جهودهم لخدمة المواطنين والتيسير عليهم كأولوية قصوى، واستمع محافظ الأقصر لكافة طلبات وشكاوى المواطنين التى تنوعت ما بين طلبات للحصول على وحدات سكنية، والحصول على فرص عمل، والتظلمات بشأن قرارات الإزالة الصادرة لبعض الوحدات السكنية بالإضافة إلى طلبات المساعدات والمنح المختلفة من مديرية التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه شدد المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، على كافة الجهات الحكومية المنوطة ببحث مشكلات وطلبات الأهالى بالتدقيق فى كل طلب، وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.

