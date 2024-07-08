محافظ أسيوط يقود حملة تموينية مفاجئة على المجمعات الغذائية

أسيوط -هيثم البدرى

قام اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بحملة تموينية مفاجئة، استهدفت بعض المجمعات الغذائية والمحال التجارية بحى شرق وغرب، وبعض منافذ البيع المختلفة لضبط الأسعار ومحاربة الغش التجارى بكافة أشكاله، موجهًا بتحرير بعض المحاضر للمخالفين، وذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والسلاسل الغذائية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلى أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين.

حيث فاجأ المحافظ سلاسل بيع السلع الغذائية واللحوم بحى شرق واستمع إلى شرح تفصيلى لأسعار السلع الغذائية الأساسية المعروضة مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات) التى تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج واطمئن على السلع التى يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، موجهًا بضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك ونسبة التخفيض على كافة المنتجات الغذائية واللحوم والتأكد من تغليفها بطريقة صحية.

كما تفقد المحافظ الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع يسرى راغب بحى غرب أسيوط، ووجه بتحرير محضر لمدير المكان لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية والمنتجات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، واستكمل المحافظ جولته بتفقد بعض محال بيع اللحوم والأسماك واطمئن على جودة المنتجات المعروضة، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ومنع أية تعديات على الشارع.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين بالشارع وأمام المحال التجارية، مستمعًا لآرائهم فى الأسعار ومدى توفر السلع الغذائية، فضلاً عن احتياجاتهم وطلباتهم من السلع، مؤكدًا على مواصلة مثل هذه الحملات بمشاركة مسئولى التموين والصحة بهدف الوقوف على مدى الالتزام والتأكد من جودة المنتجات المعروضة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ على صحته، ومكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنين يوميًا والكشف عن أى مخالفات فى طرق التخزين والصلاحية حفاظًا على صحة المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى إنه لا تهاون مع المخالفين حفاظًا على أرواح مواطنى المحافظة، موضحًا أن تلك الإجراءات تأتى تنفيذًا لتكليفات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بالتعاون مع كافة الجهات والتوسع فى توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة شوادر ومنافذ المواد الغذائية دون زحام أو تكدس مرورى خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك تحت إشراف مديرية التموين وكافة الجهات الرقابية لضمان سلامة وجودة المنتجات المعروضة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على مدار 24 ساعة على أرقام غرفة عمليات المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية (2135858/ 088) ورقم (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجى (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.