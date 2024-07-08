محافظ أسوان عن حركة تغيير المحليات: فرصة 3 شهور لتقييم الأداء

أسوان - عبد الله صلاح

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن هناك فترة تقييم شاملة لكآفة رؤساء المدن والمراكز لتقديم أفضل ما عندهم قبل الحكم عليهم وإجراء حركة تغييرات.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى، اليوم بديوان عام المحافظة، أن فترة التقييم هذه ستكون من ثلاثة شهور إلى ستة أشهر، يتم بعدها إجراء حركة تغييرات شاملة حسب الكفاءة وأداء العمل.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيفتح صفحة جديدة مع الكل ولن يتخذ قرارات فورية بشان حركة تغييرات رؤساء المحليات حتى تكون فرصة لمن يرغب فى الإصلاح وإعادة تقييم نفسه وتصحيح المسار للمقصرين، معلقاً "هنشد خط على اللى فات".