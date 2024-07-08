اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يوليو 2024 01:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ماذا قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى للمصريين فى النصف الأول من 2024؟ إنفوجراف

الإثنين، 08 يوليو 2024 12:46 م
ماذا قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى للمصريين فى النصف الأول من 2024؟ إنفوجراف التحالف الوطنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى دعم قرابة في الـ 28 مليونا و883 ألفا و796 مستفيدا من مبادراته في مختلف المحاور، وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية للتحالف والتي أعلن عنها سابقا.

وأشار التحالف الوطنى إلي أنه خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، عمل على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي، واستفاد من تلك الجهود قرابة الـ 28 مليونا 883 ألفا و 796 مستفيدا من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.

التحالف الوطنى
التحالف الوطنى
 
 
 
 
 
التحالف الوطنى
التحالف الوطنى
أنشطة التحالف الوطنى
 
التمكين الاقتصادى

1483 أسرة فى 7 محافظات
استفادوا من مشروعات تنموية مختلفة

المحور الاجتماعى
384 منزلا
تم الانتهاء من إعادة إعمارها

17.637 ألف أسرة
استفادوا من معارض للملابس وتوزيع "بطاطين"

الدعم الصحى
تسليم 22 ألفا و493 نظارة طبية
إجراء 70 عملية قلب، و193 عملية عيون
وتوفير 273 جهازا تعويضيا

698 ألفا و510
استفادوا من قوافل طبية بشكل يومى

الدعم الغذائى
توزيع شنط غذائية على 150 ألفا و122 مستفيدا
561 ألفا و935 وجبة غذائية
122 ألفا و285 كيلو من اللحوم
165 ألفا و388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقا

دعم الأشقاء فى فلسطين
إطلاق 5 قوافل من خلال 2224 قاطرة محملة بـ45 ألف طن من المواد الغذائية

 







التحالف الوطنى

جهود التحالف

التحالف الوطنى للعمل الاهلى

التمكين الاقتصادى

الدعم الصحى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة