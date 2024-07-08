ماذا قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى للمصريين فى النصف الأول من 2024؟ إنفوجراف

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى دعم قرابة في الـ 28 مليونا و883 ألفا و796 مستفيدا من مبادراته في مختلف المحاور، وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية للتحالف والتي أعلن عنها سابقا.
وأشار التحالف الوطنى إلي أنه خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، عمل على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي، واستفاد من تلك الجهود قرابة الـ 28 مليونا 883 ألفا و 796 مستفيدا من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.
التحالف الوطنى
التحالف الوطنى
1483 أسرة فى 7 محافظات
استفادوا من مشروعات تنموية مختلفة
384 منزلا
تم الانتهاء من إعادة إعمارها
17.637 ألف أسرة
استفادوا من معارض للملابس وتوزيع "بطاطين"
تسليم 22 ألفا و493 نظارة طبية
إجراء 70 عملية قلب، و193 عملية عيون
وتوفير 273 جهازا تعويضيا
698 ألفا و510
استفادوا من قوافل طبية بشكل يومى
توزيع شنط غذائية على 150 ألفا و122 مستفيدا
561 ألفا و935 وجبة غذائية
122 ألفا و285 كيلو من اللحوم
165 ألفا و388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقا
دعم الأشقاء فى فلسطين
إطلاق 5 قوافل من خلال 2224 قاطرة محملة بـ45 ألف طن من المواد الغذائية