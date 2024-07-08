ماذا قدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى للمصريين فى النصف الأول من 2024؟ إنفوجراف

نجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى دعم قرابة في الـ 28 مليونا و883 ألفا و796 مستفيدا من مبادراته في مختلف المحاور، وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية للتحالف والتي أعلن عنها سابقا.

وأشار التحالف الوطنى إلي أنه خلال الـ 6 شهور الأولى من العام الجارى 2024 ، عمل على عدد من المحاور وهي محاور التمكين الاقتصادي والدعم الصحي ودعم التعليم والدعم الاجتماعي والغذائي، بالإضافة إلى الدعم النقدي، واستفاد من تلك الجهود قرابة الـ 28 مليونا 883 ألفا و 796 مستفيدا من مبادرات التحالف في مختلف المحاور.

التمكين الاقتصادى

1483 أسرة فى 7 محافظات

استفادوا من مشروعات تنموية مختلفة

المحور الاجتماعى384 منزلاتم الانتهاء من إعادة إعمارها

17.637 ألف أسرة

استفادوا من معارض للملابس وتوزيع "بطاطين"

الدعم الصحىتسليم 22 ألفا و493 نظارة طبيةإجراء 70 عملية قلب، و193 عملية عيونوتوفير 273 جهازا تعويضيا

698 ألفا و510

استفادوا من قوافل طبية بشكل يومى

الدعم الغذائىتوزيع شنط غذائية على 150 ألفا و122 مستفيدا561 ألفا و935 وجبة غذائية122 ألفا و285 كيلو من اللحوم165 ألفا و388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقا

دعم الأشقاء فى فلسطين

إطلاق 5 قوافل من خلال 2224 قاطرة محملة بـ45 ألف طن من المواد الغذائية