لازارينى: إسرائيل تشن حملة شعواء لتصوير الأونروا على أنها منشأة إرهابية

وكالات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيليب لازاريني، الاثنين، إن "إسرائيل تحاول من خلال حملة شعواء تصوير الوكالة على أنها منشأة إرهابية".

وأضاف لازاريني، خلال لقاء مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 200 موظف منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أنه "لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة".

وأشار المفوض العام للأونروا، إلى أن "حوالي 600 ألف طفل وفتاة يعيشون وسط الأنقاض والركام، ويعانون من أزمات نفسية"، مشدداً على ضرورة "عودة الأطفال للبيئة التعلمية لأنه يتم تدمير جيل كامل".