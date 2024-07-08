اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يوليو 2024 03:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

قتيلان و 19جريحا فى إطلاق نار بمدينة ديترويت الأمريكية

الإثنين، 08 يوليو 2024 01:41 ص
قتيلان و 19جريحا فى إطلاق نار بمدينة ديترويت الأمريكية الشرطة الأمريكية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت شرطة ولاية ميشيجان الأمريكية بمقتل شخصين وإصابة 19 آخرين فى إطلاق نار وقع فى ديترويت، بحسب روسيا اليوم.

وأعلنت شرطة الولاية عبر منصة "إكس" إنه لم يتم احتجاز أى شخص وأنها تساعد شرطة ديترويت فى التحقيق، مشيرة إلى أن معلوماتها الأولية أظهرت إصابة عدد من الضحايا الـ 19 إصابات متفاوتة.

ورفضت شرطة ديترويت التعليق فورا على عملية إطلاق النار، مؤكدة أنها تخطط للإعلان عن التفاصيل فى وقت لاحق .

ويأتى إطلاق النار فى خضم عطلة نهاية أسبوع عنيفة فى جميع أنحاء البلا، وغالبا ما تتصاعد أعمال العنف وإطلاق النار الجماعى فى أشهر الصيف، وخاصة فى الرابع من يوليو.

يقول الباحثون إن السبب هو مزيج من العوامل، بما فى ذلك المزيد من الفعاليات الاجتماعية والمزيد من استهلاك الكحول.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة