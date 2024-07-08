فتح باب الانضمام للموسم السادس من مشروع متطوعين شباب يدير شباب بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن فتح وزارة الشباب والرياضة باب الانضمام للمشروع للموسم السادس، لمشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة "شباب يدير شباب" بكفر الشيخ و محافظات مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فتح باب الإنضمام، جاء عقب إعلان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق الموسم السادس بالمركز الأوليمبي بالمعادى، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة وتم إعلان فتح باب الانضمام لمدة أسبوع.

ويهدف المشروع إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، والترويج لأنشطة الوزارة، وتنظيم لقاءات الوزير بالمحافظات، واقتراح أفكار ومبادرات شبابية يتم تنفيذها على أرض الواقع، ونشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة لتدريب وتأهيل الشباب، وخلق جيل محب لوطنه، خادم لمجتمعه وتضم هيكلة المشروع لجان "لجنة الإعلام، لجنة التدريب، لجنة البحث والتطوير، لجنة المشروعات" المشروع بمحافظة كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.