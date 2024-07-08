عمدة كييف: هجوم روسى على مستشفى أطفال بالعاصمة الأوكرانية.. وموسكو تنفى

وكالات

أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكوإصابة 16 شخصا، بينهم 7 أطفال، جراء الهجوم على مستشفى الأطفال الرئيسي بكييف.. وفي المقابل، نفت روسيا تنفيذ أي ضربة صاروخية على أهداف مدنية في كييف.

ومن جانبه، أدان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، اليوم الاثنين، الهجوم الروسي الذي استهدف مستشفى للأطفال بالعاصمة الأوكرانية كييف، ومجددا التأكيد على مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا.



جاء ذلك في تغريدة نشرها ستارمر عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية.



وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الهجوم "بالمروع"، مشددا على أن دعم بلاده لكييف "أمر لا تراجع فيه".