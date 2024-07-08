عثمان الميرغني يشيد بمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في مصر

إسراء أحمد فؤاد

أشاد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بمؤتمر القوي السياسية والمدنية السودانية الذي دعت له جمهورية مصر العربية الشقيقة من أجل توحيد جهود القوي السياسية السودانية في مواجهة التحديات المحدقة بالبلاد.

وتقدم الميرغني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لاستضافته هذا المؤتمر الذي يمثل البداية لحل الأزمة السودانية ، وما تبذله مصر من جهد لدعم الأمن والاستقرار في السودان، واضعة في الاعتبار الارتباط الوثيق المهددات الأمن القومي المشترك السوداني المصري.

وشكر الميرغني في بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والخاص باستضافة أبناء السودان في وطنهم الثاني مصر ، مطالباً جهات الاختصاص بالعمل على تسهيل إجراءات الإقامة التي تواجه السودانيين.

وجدد الميرغني الدعوة لتحقيق الوفاق الوطني الشامل ونقول للجميع إنه لا بد من مصالحة وطنية لا تضيع معها الحقوق ولا يفلت من عدالتها ظالم، وأنه حان الوقت ليضع شعبنا مصالح البلاد فوق كل اعتبار .

وأكد الميرغني موقف الحزب الداعم والمساند للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة، ودعا إلى دعمها ومساندتها وهي تخوض المعركة حفاظاً على الوطن.