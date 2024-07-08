صحيفة: وزير دفاع بريطانيا يحتمى بملجأ من القنابل خلال رحلته بأوكرانيا

كتبت رباب فتحى

اضطر جون هيلي، وزير الدفاع البريطانى الجديد إلى الاحتماء فى ملجأ من القنابل خلال رحلته الأولى إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه الوزارى، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأعلن جون هيلى، الذى كان فى مدينة أوديسا الجنوبية لعقد اجتماعات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والمستشار الرئاسى أندريه يرماك ووزير الدفاع رستم أوميروف، عن حزمة أسلحة جديدة لكييف خلال زيارته.

لكنه اضطر إلى اختتام اجتماعه فى ملجأ بعد انطلاق صفارات الإنذار فى المدينة الجنوبية. وقال هيلى إن المحادثات استمرت فى الملجأ الموجود فى الطابق السفلى لنحو 35 دقيقة قبل أن يتم إخلاء سبيله هو وأوميروف.

كما تم تصويره مع زيلينسكى وهو يتجول فى مستشفى عسكرى ويشارك فى مراسم إحياء ذكرى يوم البحرية السنوى فى البلاد. وأعلن هيلى فى وقت لاحق أن بريطانيا ستقدم أسلحة إضافية لأوكرانيا وستبذل جهودا سريعة لتقديم الدعم العسكرى الذى تعهدت به فى السابق.

وقالت وزارة الدفاع إن هيلى أصدر تعليماته للمسئولين لضمان تسليم حزمة الدعم التى تعهدت بها الحكومة الأخيرة فى أبريل بالكامل خلال المائة يوم القادمة.