صحة بنى سويف تعلن عن حاجتها لفرق مكافحة عدوى بمستشفيات الواسطى والفشن

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، برئاسة الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن حاطة المديرية لفرق مكافحة العدوى بمستشفيات الواسطى والفشن.

وأعلنت مديرية الشئون الصحية ببنى سويف، حاجتها لشغل وظيفة رئيس فريق مكافحة العدوى من فئة(طبيب بشرى،أسنان،صيدلة،علاج طبيعي) وعدد 2 أعضاء الفريق من فئة التمريض لكل مستشفى من مستشفيات الواسطى المركزى والفشن المركزى على أن تقدم الطلبات إلى إدارة الموارد البشرية بالمديرية خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان.

وفى سياق متصل عقدت الدكتور هناء حمدي مدير إدارة مكافحه العدوى الإجتماع الشهري لفرق مكافحه العدوى بالإدارات الصحيه و تم مناقشه السلبيات التي تم رصدها علي مدار الشهر وما تم إتخاذه من إجراءات وما تم إنجازه من الخطه السنويه بكل إداره وتم التأكيد على الإستمرار بمتابعه معدل الاستهلاك الخاص بالمستلزمات و تطبيق جداول النظافه وتحديث السياسات والالتزام بخطوط السير في التعقيم والمغسله وعمل جدول مرور شهرى مسبق واعتماده من مدير الإدارة لتغطية المستهدف الشهرى بكل إداره.



