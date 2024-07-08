شقيقة الزعيم كيم تهدد كوريا الجنوبية: قواتنا جاهزة لأى انتهاك

وكالات

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وصفت التدريبات العسكرية التى أجرتها كوريا الجنوبية فى الآونة الأخيرة بالقرب من الحدود بين البلدين بأنها "استفزاز صريح وغير مبرر"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

كما اتهمت كيم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بإثارة التوترات فى شبه الجزيرة الكورية لصرف انتباه الرأى العام عن أدائه الضعيف فى السياسة الداخلية.

واستشهدت بعريضة عبر الإنترنت تطالب بإقالة يون جمعت أكثر من مليون توقيع.

وقالت كيم إنه فى حال وجدت كوريا الشمالية أن سيادتها انتهكت، فإن قواتها المسلحة ستنفذ المهمة والواجب على الفور وفقا لدستورها.

واستأنف الجيش الكورى الجنوبى تدريبات المدفعية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البحرية الغربية فى أواخر يونيو لأول مرة منذ عام 2018.

وفى الشهر الماضى، قالت كوريا الجنوبية إنها ستعلق الاتفاقية العسكرية الموقعة مع كوريا الشمالية فى 2018 بهدف تخفيف التوترات، احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية بالونات معبأة بالقمامة باتجاه الجنوب.