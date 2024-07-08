سى إن إن: مجموعة من النواب الديمقراطيين يبلغوا زعيم الأقلية بأن على بايدن التنحى

وكالات

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن مجموعة من النواب الديمقراطيين أبلغوا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكى بأن على جو بايدن أن يتنحى.

يذكرأن، قالت حاكم هاواى جوش جرين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتخذ قرارا فى غضون أيام بشأن مواصلة ترشحه فى سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكان جرين قد شارك فى اجتماع حكام الولايات مع الرئيس، كما ان عائلته تعرف الرئيس منذ سنوات.

وصرح جوش قائلا لوكالة أسوشيتدبرس أنه لو لم يترشح بايدن، فإنه يعتقد أن الرئيس سيختار نائبته كامالا هاريس لتحل محله.

وتابع قائلا إنه يعتقد أن الرئيس سيظل فى هذا السباق حتى يشعر أنه لن يفوز أو يشعر أن عليه الاستماع لأصوات أخرى من دائرته المقربة بضرورة عدم ترشحه.

وأضاف أنه لو شعر الرئيس بايدن أنه ليس مستعدا، فإنه سيتنحى. ورجح حاكم هاواى أن نعرف خلال اليومين المقبلين ما يشعر به الرئيس حيال كل ذلك.

وكان بايدن قد اصر مرارا وتكرارا على أنه سيظل فى السباق الرئاسي ضد خصمه المحتمل دونالد ترامب. إلا أن التساؤلات المتعلقة بكفاءة بايدن الذهنية قد زادت بعد أدائه الكارثى فى مناظرته ضد ترامب الشهر الماضى، وكان بعض الديمقراطيين قد حث بايدن على ضرورة ترك السباق، فى حين أشار الرئيس إلى دعم مسئولين منتخبين آخرين فى الحزب، لاسيما من قبل حكام الولايات.

وقال جرين، الذى كان طبيبا فى بيج أيلاند بهاواى قبل أن يتم انتخابه حاكما، إن الجميع لديهم آباء أو أجداد الذين لا يكونون فى بعض الأحيان فى حالة جيدة او تتعثر أحيانا قدرته على التعبير عن أنفسهم بشكل واضح. لكنه أضاف أنه لا يتم استبعادهم بهم بسبب خبرتهم وحكمتهم ودورهم فى العائلة. ولهذا فهو يظل داعما للرئيس حتى يخبره الرئيس بغير ذلك.