زغاريد وأفراح في حفل التحالف الوطني لتجهيز العرائس بالجيزة.. صور

كتب محمد السيد الشاذلى

فرحة كبيرة عاشتها أسر الجيزة، حيث دوت الزغاريد مع أصوات الطبل والمزمار في حفل مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي الذي أقامته تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي للمساهمة في تجهيز عدد من العرائس من بنات المؤسسة بالأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية ومبالغ مالية.

وتأتي هذه المساهمة امتدادا لرعاية المؤسسة للأسر الأكثر استحقاقا من الأيتام والمطلقات والمعيلات من قاعدة البيانات الخاصة بها والتي تتضمن حوالي 120 الف أسرة مستحقة وتم صرف كارت الخير لهم وهو ماتقوم به منذ أكثر من ٤٠ عاما علما بأنها لاتقبل اي تبرعات لا مادية ولا عينية كما أنها تقدم المساعدات لهذه الأسر في المناسبات والأعياد وتقدم الوجبات الساخنه والجافة ووجبات خاصة للمرضي في المستشفيات كما تصرف لهم معاشات خاصة ومساعدات للطلبة الوافدين ومنذ انضمت الي التحالف الوطني قدمت العديد من المساهمات في قوافل ستر وعافية ومبادرة كتف في كتف وقوافل مساعدات غزة ليصل الخير الي كل شبر علي ارض مصر بل ويعبر الحدود الي أهالينا في فلسطين.



حفل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتجهيز عرائس بالجيزة (3)



حفل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتجهيز عرائس بالجيزة (4)



حفل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتجهيز عرائس بالجيزة (5)



حفل التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين لتجهيز عرائس بالجيزة (1)