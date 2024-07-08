رئيس مجلس النواب: بيان الحكومة يعكس تكليفات القيادة السياسية

كتب الأمير نصرى

قدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، التهنئة لرئيس الوزراء لحصوله على الثقة من رئيس الجمهورية، وأن يطبق هذه الثقة بأن يعمل بجدية لينال على رضا المواطن، والتعديلات الأخيرة الموسعة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى لاقت استحسانا كبيرا من أعضاء مجلس النواب وهذه بداية موفقة.

وأضاف حنفى الجبالى، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" حوارا تليفزيونيا معه، أن المجلس سيدرس تقرير الحكومة وسيبدى رأيه النهائى فى الجلسة المقبلة، وما سمعناه من بيان الحكومة يعكس التكليفات الواضحة من القيادة السياسية للحكومة من أجل إنجاز برامج واضحة.

ولفت حنفى الجبالى، إلى أن رئيس مجلس الوزراء اوضح اليوم انه سيكون هناك تقارير دورية ستعقد على مجلس النواب سواء من خلال اللجان أو الجلسات العامة وهذا جانب طيب ونأمل أن تعمل الحكومة على تنفيذه وتطبيقه وسيكون شئ مثالى، وسيكون آداء الحكومة مطروح أمام مجلس النواب.