رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة يتابع أعمال الإحلال والتجديد ببعض المواقع

كتب سيد الخلفاوى

أجرى المهندس مصطفى أحمد الشيمى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، جولة ميدانية تفقد خلالها رافع مياه المدابغ ويخدم مناطق ( البساتين - الإباجية - عرب يسار - خزانات منشية ناصر)، ورافع مياه السيدة عائشة ويخدم مناطق (عزبة الكحلة - السيدة عائشة )، ورافع مياه الثورة ويخدم منطقة ارض الجولف، ورافع مياه صلاح الدين ويخدم مناطق (المحجر - الحطابة - سوق السلاح - القلعة)، وذلك لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بهذه المواقع.

وتأتى هذه الجولة التفقدية ضمن الخطة الدورية لمراجعة كافة المواقع التابعة للشركة، للتأكيد على سلامة الإجراءات والعمل على تحسين نظم إدارة وتشغيل المنشآت بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، ومراجعة تنفيذ الصيانات الدورية وبرامج العمرات بالطلمبات ومحابس المياه بالمحطات والروافع، والتى تتم بمعرفة مهندسى وفنيى الشركة الذين يتم تدريبهم على أحدث نظم العمل الحديث.

بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة لبحث تنفيذ وإجراء أى صيانات لازمة ضمن إستعدادات الشركة لموسم الشتاء.

وفى هذا الصدد اوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتابع بشكل لحظى تنفيذ خطط المتابعة والتفتيش على كافة القطاعات الفنية بالشركة على مدار 24 ساعة، والتى تستهدف مراجعة كافة مواقع والمنشآت وتنفيذ أى إجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

وتتضمن خطط المتابعة سرعة التحرك على أى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 أو خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 فى اى توقيت يوميًا على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية وذلك لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقًا لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى، أن الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى فى الكشف عن التسرب بإستخدام احدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال، بالإضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وصيانة الأجهزة المستخدمة فى الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفنى بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة، مما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.