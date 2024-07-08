اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

الإثنين، 08 يوليو 2024 04:12 م
رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور محمد صلاح الدين الاستاذ المتفرغ وعميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، والدكتور جلال مصطفى السعيد جامعة الفيوم، والدكتورة أيمان ثروت جامعة القاهرة.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.







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