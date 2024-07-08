رئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة أمام «النواب».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، رئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة أمام «النواب».. ويؤكد: حكومة التحديات.. مدبولى: البرنامج يعتمد على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطنى نتعهد بالقضاء على انقطاع الكهرباء نهائيا خلال نصف العام الأول من البرنامج.. لجنة خاصة لدراسة البرنامج خلال 10 أيام.. «رئيس النواب»: نأمل أن يلبى طموحات المواطنين .. إشادة واسعة بالبيان: رفع شعار المواطن أولا.. و«الحوار الوطنى»: البيان يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشامل.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

ـ رئيس الوزراء يلقى بيان الحكومة أمام «النواب».. ويؤكد: حكومة التحديات.. مدبولى: البرنامج يعتمد على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات الحوار الوطنى نتعهد بالقضاء على انقطاع الكهرباء نهائيا خلال نصف العام الأول من البرنامج.. لجنة خاصة لدراسة البرنامج خلال 10 أيام.. «رئيس النواب»: نأمل أن يلبى طموحات المواطنين .. إشادة واسعة بالبيان: رفع شعار المواطن أولا.. و«الحوار الوطنى»: البيان يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشامل



ـ الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية.. ويؤكد: تكثيف الجهود الرامية لإعداد كوادر عالية الكفاءة.. لرئيس يشهد اختبارات الالتحاق بعدد من الوظائف فى الوزارات وجهات الدولة

ـ «التعليم» تؤكد عدم تطابق أسئلة الكيمياء للثانوية مع المتداولة بعد الامتحان



ـ ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ2.7 مليار دولار فى مايوـ شهداء وجرحى فى غارات مكثفة على المناطق الشرقية من غزة

ـ فى مواجهة خارج التوقعات.. فرنسا تواجه إسبانيا اليوم بنصف نهائى يورو 2024



ـ موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم على كل أنحاء الجمهورية

ـ شهداء وجرحى فى غارات مكثفة على المناطق الشرقية من غزة



