رئيس الوزراء: الدولة تخطت أزمة نقص النقد الأجنبي بالفترة الماضية

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تخطت أزمة نقص النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية موجودة بنفس فلسفة التنمية البشرية تجتمع أسبوعيا، تضم كل الوزراء المعنيين لاتخاذ قرارات ومتابعة المستثمرين والصانعين لحل مشكلاتهم.

وتابع: "أحيانا المشكلات تتعلق بالترخيص والتشغيل وبعض المشكلات التي تخص البنية من كهرباء وطاقة، كل المجموعة تجتمع أسبوعيا لوضع السياسات لكن الأهم هي متابعة تنفيذها على الأرض، والتحرك الفترة المقبلة من خلال هذه التنسيقات".

وتابع: "ملف الصناعة وملف الزراعة وملف السياحة، وملف الاتصالات وتكنولودجيا المعلومات، من خلال هذه القطاعات الإنتاجية يتم تأمين موارد تضمن وجود عملة صعبة مستدامة جنبا إلى جنب مع الموارد التقليدية في مصر".

وواصل: "كل تركيزنا الفترة المقبلة كيف لهذه القطاعات الإنتاجية تؤمن مصدر دائم من العملة الصعبة تكون قادرة وأقوى في تحمل الصدمات التي يمكن أن تحدث".