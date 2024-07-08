رئيس الوزراء: اجتماع شهرى لمتابعة ما تم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطنى

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيعقد اجتماعا شهريا مع مجلس أمناء الحوار الوطني لمتابعة ما تم تنفيذه من مخرجات.

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز: أن محور بناء الإنسان من أهم المحاور الذى كان واضحا فى خطاب تكليف رئيس الجمهورية لى بتشكيل الحكومة بان يكون لعى رأس أولويات الحكومة خاصة فى ملفى الصحة والتعليم.

ولفت مصطفى مدبولى إلى أنه مع فريق العمل والوزراء لوضع البرنامج التفصيلى لهذا الموضوع لتحقيق طموحات المواطن المصرى الذى ياملها، وانا دائما على اضطلاع لكل ما يثار فى الشارع المصرى وأحرص بشكل يومى أقرأ كل التقارير على مواقع التواصل والقنوات والصفحات الإخبارية والبرامج.