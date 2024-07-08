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رئيس النواب يعلن رفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد يوم 21 يوليو

الإثنين، 08 يوليو 2024 03:57 م
رئيس النواب يعلن رفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد يوم 21 يوليو المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
كتب محمود حسين

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أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد الاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن برنامج الحكومة الجديدة، وإعلان تشكيل لجنة خاصة لدراسته، على أن تعقد الجلسة القادمة في الساعة 11 صباح يوم الأحد الموافق 21 من شهر يوليو الجاري.

جدير بالذكر أنه تنص المادة 146 من الدستور تنص على:

يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

 







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