رئيس النواب: نأمل أن تكون أولويات برنامج الحكومة الجديدة التخفيف عن المواطن

كتبت - نور على

توجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة على بيانه الذى ألقاه عن برنامج الحكومة، قائلا: نأمل أن يكون برنامج ملبيا لطموحات المواطنين وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين.

جاء ذلك بعد أن انتهى مدبولى من القاء بيان الحكومة حول برنامج الحكومة الجديدة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتنص المادة 146 من الدستور على:

يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل