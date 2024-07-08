رئيس الحزب الاشتراكى النمساوى: صعود الأحزاب اليمينية فى أوروبا لا يقلقنا

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أكد أندرياس بابلر رئيس الحزب الاشتراكى الاجتماعى (إس بى أو) فى النمسا أن صعود الأحزاب اليمينية فى أغلب دول أوروبا لا يقلقه وأن حزبه يستعد جيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة فى النمسا فى 29 سبتمبر المقبل .



وقال بابلر - وهو رئيس ثانى أكبر حزب فى النمسا وأكبر الأحزاب اليسارية - فى تصريحات له ،إن حزبه لن يشكل أبدا ائتلافًا مع حزب الحرية اليمينى النمساوى فى الانتخابات المقبلة والتى من المتوقع أن يتصدرها اليمين المتطرف .



وأضاف" أن المشكلة الرئيسية بالنسبة له هو شخصية هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية اليمينى والتى يصعب التعاون أو التفاهم معها" .



ولفت إلى أن الحزب الاشتراكى سيطر على كافة الخلافات الداخلية وتم تقريب وجهات النظر بين كافة القيادات خاصة مع هانز بيتر دوسكوزيل حاكم ولاية بورجنلاند وأن الجميع سيكافح معا فى انتخابات البرلمان المقبلة.



ونفى بابلر أن يكون حزبه خسر انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى فى 9 يونيو الماضي، موضحا أن المراكز الثلاثة الأولى والتى تشمل أيضا حزبى الحرية والشعب كان فارق الأصوات بينهم ضئيلا ويمكن تعويضه فى الانتخابات المقبلة.