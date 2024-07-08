حياة كريمة بالأقصر.. استمرار أعمال الصرف بالحلة وإنارة شوارع قرى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر استمرار العمل على قدم وساق في المشروعات القومية ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، حيث يجرى العمل في عدد من المشروعات القومية بمركز ومدينة إسنا لخدمة القرى والنجوع المختلفة.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا، عن استمرار العمل في الخطة المتكاملة لتطوير أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة في كافة قرى ونجوع المحافظة لإنارتها لتحقيق إحدى جوانب مبادرة حياة كريمة والتي تشمل تجديدات شبكات الكهرباء والأعمدة والمحولات في كافة القرى والنجوع البالغ عددها 9 وحدات محلية بعدد 27 قــرية، 171 تابعا، لخدمة عدد 467 ألف نسمة من سكان الريف بمساحة 1122.89 كم2.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، إنه يتم استمرار العمل في الصرف الصحى بقرية الحلة، وكذلك أعمال الصرف الصحى بقرية كومير، ويتم العمل في مشروع الصرف الصحى المتكامل بالتعاون مع شركة مياه الأقصر، والذى يتم تنفيذه بإشراف مسئولي البنك وشركة المياه ومحافظة الأقصر، حيث تم إطلاقه منذ سنوات برعاية البنك الإفريقي للتنمية، والذي يخدم 8 قرى بإسنا من قرى حياة كريمة والتي تشمل ما يلي:- (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، بإجمالى حوالي 237 ألف نسمة.

ومن الجدير، بالذكر إنه يتم العمل بصورة يومية فى المشروعات الجاري تنفيذها في قرى ونجوع مدينة إسنا ومدينة أرمنت جنوب وغرب المحافظة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم الدعم الكبير والتغيير الشامل بالقرى والنجوع بإجمالي المركزين 600 ألف نسمة لدعمهم بالمشروع القومى حياة كريمة، حيث إنه مع بدء مشروعات حياة كريمة حول مصر، تم اختيار مركز ومدينة إسنا بـ9 وحدات محلية بعدد 27 قرية و220 تابعا، ومركز ومدينة أرمنت بعـــــدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى و94 تابعا، وبلغت عدد المشروعات بتلك القرى 813 مشروعاً، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات الكهرباء ومشروعات أخرى، والجهة المنفذة هي جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.



إستمرار أعمال الصرف الصحى قرية الحلة



الخطة المتكاملة لتطوير أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديد



العمل فى إنارة شوارع قرى إسنا



تطوير أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة في إسنا