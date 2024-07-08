حصاد الوزارات.. التعليم: امتحان اللغة 2 لطلاب ثانوي مكفوفين سارت دون مشكلات

كتب: محمد الأحمدى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:-

وزارة التعليم: امتحان اللغة الثانية لطلاب الثانوية المكفوفين سارت دون مشكلات

وزيرة البيئة: تحديد خريطة الاستثمار لمشروعات المخلفات الزراعية قريبا

وزيرة التنمية المحلية تستعرض مع رئيس "إسكان النواب" تسهيل إجراءات التصالح بالبناء

وزارة العمل: بدء اختبارات أول دفعة تدريب بالوحدة المتنقلة الجديدة بالإسكندرية

وزير الصحة يصدر قرارا بشأن صرف العلاج المجانى للمترددين على العيادات الخارجية

وزير الزراعة يستقبل السيد القصير بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

وزارة العمل: تدريبات مجانية لفتيات أسوان على مهن يحتاجها السوق

وزارة التضامن تصرف معاشات يوليو لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

وزارة العمل: تعاون مع تعليم جنوب سيناء لتدريب خريجي المدارس الفنية فى السياحة

وزير الأوقاف يستقبل وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب

وزير التعليم العالي يكلف محمد غانم للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير