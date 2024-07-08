تعرف على مستجدات الموقف التنفيذى فى ملف التصالح على مخالفات البناء ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد اليوم اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء بدائرة المحافظة، وفقًا لقانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية، وذلك لتسريع وتير العمل وتذليل المعوقات.

جاء ذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس رامي رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، المهندسة مها أبوبكر مدير وحدة التراخيص، داليا فيض مدير البوابة الإليكترونية المشرف على المراكز التكنولوجية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري الشؤون القانونية، ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، وبعض التنفيذيين.

وخلال الاجتماع استعرض السكرتير العام تقارير موقف تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفحصها من خلال اللجان المختصة في كل مركز على حدة، مؤكدًا تكليفات المحافظ بأهمية تسريع وتير العمل في هذا الملف الحيوي، وسرعة رفع الإحداثيات بدقة ، مع تضافر كافة الجهود بين الجهات ذات الصلة لتحقيق معدلات الأداء المطلوبة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.