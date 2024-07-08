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تعرف على طرق الحصول على تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد

الإثنين، 08 يوليو 2024 03:00 ص
تعرف على طرق الحصول على تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد حجز تذاكر السفر
كتب ــ سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع طرق الحصول علي تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي تسهل حجز تذاكر السفر بالقطارات بدون الذهاب للمحطة.

وهى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات .

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home  ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد  https://play.google.com/store/apps/details...  ، والأيفون  https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .

3-  المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض  أماكن  الجمهورية   .

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات ( الثالثة المكيفة – التهوية  الديناميكية )  للوجهين القبلي والبحري من خلال  منافذ ووكلاء البيع المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتى تقدر ب320 ألف منفذ  .

 







تذاكر السفر بالقطارات

السكة الحديد

حجز القطارات



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