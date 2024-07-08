تراجع عدد النساء المنتخبات داخل البرلمان الفرنسى

باريس (أ ش أ)

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، أن نصيب المرأة من المقاعد البرلمانية شهد تراجعا، فقد انخفض عدد النساء اللاتى تم انتخابهن نائبات داخل الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسى).

وأوضحت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين، أن من بين 577 نائبا يشكلون الجمعية الوطنية بتشكيلها الجديد، هناك 208 نائبات، أي 36% من إجمالي النواب، وهي أقل مما تم تسجيله خلال انتخابات 2017 و2022 .

ووصلت نسبة النساء في مجلس النواب إلى مستوى قياسي في عام 2017، حيث بلغت نسبة قياسية عند 38.8% مع 224 نائبا، قبل أن تنخفض في عام 2022 إلى 37.3% (215 نائبا).. والآن تتراجع مجددا نسبة النساء وأصبحت الجمعية الوطنية تتضمن عددا من النائبات أقل قليلا مما يتضمنه مجلس الشيوخ، الذي يضم 36.8% من النساء (128 من أصل 348 عضوا في مجلس الشيوخ).

ومن بين الكتل الكبيرة في الجمعية الوطنية بتشكيلها الجديد، تضم الأحزاب اليسارية بالجبهة الشعبية الجديدة عددا أكبر من النساء (78 نائبة) متقدمة على المعسكر الرئاسي (66 نائبة) ، بينما يضم حزب التجمع الوطني وحلفاؤه 32.4% فقط من النساء (46 من أصل 142).