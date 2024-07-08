تحرير 13 محضرا خلال حملة مكبرة على الأسواق بحي ثان المحلة

الغربية محمد طارق

تمكنت الأجهزة الرقابية بحي ثان المحلة الكبرى في محافظة الغربية، برئاسة المحاسب أحمد المغاوري رئيس الحي، من شن حملة مكبرة على الأسواق ومراكز ومنافذ بيع المنتجات الغذائية والسلع للمواطنين، وذلك بتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وقامت الحملة بتحرير 13 محضر متنوع ما بين "سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها، عدم وجود تراخيص وشهادات صحية، اعدام داخلي، امتناع عن بيع المنتجات للجمهور"، وأكد رئيس الحي أن الحملات مستمرة يوميا بمتابعة دورية من محافظ الغربية لضبط الأسواق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



