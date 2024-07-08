بايدن يحث مؤيديه على "التلاحم" من أجل توحيد أمريكا مرة أخرى

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حث الرئيس الأمريكى جو بايدن مؤيديه على "التلاحم"، وذلك فى مستهل حملته الانتخابية فى ولاية بنسلفانيا، وسط دعوات متزايدة له للتنحى كمرشح للحزب الديمقراطى فى سباق الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل.



وقال بايدن لبعض المؤيدين المجتمعين حوله قبيل خطابه الرسمى فى الحملة الانتخابية: "أنا أفعل ذلك منذ فترة طويلة.. وبصراحة لم أكن أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبل أمريكا إذا تلاحمنا سويا"، مضيفا: "علينا استعادة الكرامة والأمل فى أمريكا.. يجب أن نوحد أمريكا مرة أخرى، وهذا هو هدفي"، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وتستمر حملة بايدن الانتخابية مع سعى الرئيس الأمريكى إلى إظهار القوة فى مواجهة مخاوف نواب الكونجرس الديمقراطيين بشأن ترشحه للرئاسة نيابة عن الحزب، حيث دعاه حتى الآن 5 نواب ديمقراطيين إلى التنحي، وذلك بعد أدائه الذى أثار التساؤلات خلال مناظرته الرئاسية ضد الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الجمهورى المحتمل دونالد ترامب.



وذكرت الصحيفة أن بايدن توجه إلى هاريسبرج بولاية بنسلفانيا، ليحضر تجمعًا حاشدًا مع أعضاء النقابات والديمقراطيين المحليين، على أن يعود إلى واشنطن العاصمة مساء أمس قبيل انعقاد قمة الناتو المرتقبة التى تستضيفها الولايات المتحدة غدا /الثلاثاء /وتستمر على مدى ثلاثة أيام .