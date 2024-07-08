بالأرقام.. إنجازات تطوير المواقع التاريخية ضمن مشروع الاستثمار بالسياحة بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، على مدار السنوات الماضية العمل في أحد أبرز المشروعات القومية لتطوير المقاصد السياحة والتاريخية بالمدينة الأكبر والأقدم في المحافظة، وهو مشروع الإستثمار بالسياحة المستدامة والمتكاملة في إسنا.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل إنجازات مشروع الإستثمار بالسياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا:

1. العمل في تطوير منطقة الزيارة والخدمات في معبد خنوم بإسنا والعمل مستمر حتى سبتمبر 2024

2. ترميم وإعادة إستخدام لإستراحة خاصة بالملكية في وابورات المطاعنة وينتهى العمل في سبتمبر 2024

3. تطوير شارع البازارات السياحية بمدينة إسنا والذي يتوقع إنتهاء العمل به في سبتمبر 2024

4. ترميم وكالة الجداوى الأثرية وإعادة إستخدامها وفتحها لكافة الزوار

5. تطوير سوق القيسارية السياحي التاريخى المغطى والذي يحتوى على 114 محل تجارى متنوع

6. تطوير 18 محل وبازار سياحى وفندق محلى ومقهى في المسار السياحى بمدينة إسنا من خلال برنامج حوافز عن طريق إستقبال طلبات لدعم وتطوير مقدمى الخدمات السياحية

7. ترميم معصرة بكور للزيوت التاريخية وافتتاحها لإستقبال الزوار

8. تجديد واجهات 14 من المباني ذات القيمة المعمارية المتميزة بقلب المدينة

9. إنتاج لافتات إرشادية للمواقع التراثية بأيدي سيدات وشباب مدينة إسنا بإستخدام تقنيات الحفر على الخشب لوضعها في المسار السياحى بمدينة إسنا



تطوير مميز لوكالة الجداوى بمدينة إسنا



رفع كفاءة المحلات بالسوق السياحى بإسنا



قيسارية اسنا تتجمل أمام الضيوف الأجانب



