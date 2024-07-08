المستشار بولس فهمي خلال زيارته للنيابة الإدارية: إحدى ركائز منظومة العدالة.. صور

كتب: محمد أبو ضيف - عبدالله محمود

استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

صاحبه أثناء الزيارة وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود محمد غنيم، والمستشار الدكتور محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سلمان، والمستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد أحمد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد السيد، والمستشار صلاح محمد الرويني، والمستشار محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عوض عبد الحميد عضو هيئة المفوضين بالمحكمة.

وذلك بحضور المستشار سعد مزيد النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتو عبد الله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

خلال اللقاء، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار عبد الراضي صديِقّ في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

من جانبه، عَبّرَ صديِقّ عن بالغ امتنانه لزيارة رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشارين الأجلاء أعضاء المحكمة، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وما تقوم به من دور بارز في ضمان احترام الدستور، وتعزيز وكفالة حقوق وحريات المواطنين.

وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.



المستشار عبد الراضي صِدِّيق يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (1)



المستشار عبد الراضي صِدِّيق يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (2)



المستشار عبد الراضي صِدِّيق يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (3)



المستشار عبد الراضي صِدِّيق يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا (4)