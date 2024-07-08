الصين تفعّل الاستجابة الطارئة فى مواجهة الفيضانات بمقاطعة شاندونج

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أعلن المركز الوطنى للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف فى الصين، تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع فى مواجهة الفيضان بمقاطعة شاندونج، فى الوقت الذى تستمر فيه الأمطار فى السقوط على المقاطعة شرقى الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة خلال الفترة من 7 إلى 13 يوليو الجارى على الأجزاء الجنوبية من المقاطعة، ومن المرتقب أن تتسبب فى ارتفاع مستويات المياه فى الأنهار الكبرى التى تتدفق عبر شاندونج والمناطق المجاورة.



وحثت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، الحكومات المحلية فى 10 مناطق متضررة من الفيضانات، من بينها هونان وشاندونج وخنان، على تكثيف الدوريات بطول السدود والخزانات للتخفيف من المخاطر المحتملة.