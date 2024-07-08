السلطات اليونانية تعلن وصول 283 مهاجرا بعد إنقاذهم فى البحر المتوسط

أثينا (أ ش أ)

أعلنت السلطات اليونانية، عن وصول 283 مهاجرا على متن قارب صيد إلى سواحل جزيرة جافدوس بجنوب البلاد، إثر إطلاق عملية إنقاذ فى البحر المتوسط.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن قاربين تابعين لخفر السواحل وأربعة قوارب تجارية شاركت في عملية بحث عن القارب بعد ورود معلومات عن تعرضه لرياح شديدة جنوب جزيرة "جافدوس"، مضيفة أن قوارب الإنقاذ اصطحبت قارب المهاجرين حتى رسا على ساحل الجزيرة، فيما نقل المهاجرون لاحقا إلى جزيرة "كريت".

ولم تعلن السلطات اليونانية عن جنسيات المهاجرين أو الجهة التي انطلق منها القارب.

يشار إلى أن جزيرة "جافدوس" اليونانية تحولت خلال الشهور الأخيرة إلى وجهة رئيسة لقوارب المهاجرين التي تعبر البحر المتوسط باتجاه أوروبا.