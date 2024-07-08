الرئيس الصينى يدعو القوى العالمية لمساعدة روسيا وأوكرانيا على استئناف الحوار

بكين (أ ش أ)

دعا الرئيس الصينى شى جين بينج، القوى العالمية إلى ضرورة مساعدة روسيا وأوكرانيا على استئناف الحوار والمفاوضات المباشرة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الصيني مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، في بكين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم الاثنين، حيث تبادلا وجهات النظر بشكل متعمق حول الأزمة الأوكرانية.

وأطلع أوربان، الرئيس الصيني على زيارتيه الأخيرتين لأوكرانيا وروسيا، وأعرب شي، عن تقديره لجهود أوربان في تعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، وتحدث بالتفصيل عن وجهات نظر الصين ومقترحاتها ذات الصلة.

وأكد شي، أن وقف إطلاق النار المبكر والتسوية السياسية يصبان في مصلحة جميع الأطراف.. قائلا: إن الأولوية هي تهدئة الوضع من خلال مراعاة المبادئ الثلاثة المتمثلة في عدم توسيع ساحة المعركة، وعدم تصعيد القتال، وعدم تأجيجه من جانب أي طرف.

ودعا الرئيس الصيني، المجتمع الدولي إلى ضرورة تهيئة الظروف وتقديم الدعم لاستئناف الحوار المباشر والمفاوضات بين الجانبين، مؤكدا أنه فقط إذا ضخت جميع الدول الكبرى طاقة إيجابية بدلا من الطاقة السلبية، يمكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في هذا الصراع في أقرب وقت ممكن.

وأضاف شي، أن الصين تعمل بنشاط على تعزيز محادثات السلام بطريقتها الخاصة، وتشجع وتدعم كل الجهود التي تؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة، مشيرا إلى تطابق المقترحات الأساسية للصين والمجر وتوجهات جهودهما، مؤكدا استعداد الصين للبقاء على اتصال مع المجر وجميع الأطراف المعنية.