الرئيس السيسى يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات للسنة المالية 24/25

(أ ش أ)

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 134 لسنة 2024 بربط موازنة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة للسنة المالية 2025/2024، بقيمة مائتان وخمسة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 135 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2024/ 2025، بقيمة تسعة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 136 لسنة 2024 بربط موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2025/2024، بقيمة خمسة مليارات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة وعشرون ألف جنيه.

ووقع الرئيس أيضا قانون رقم 137 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للسنة المالية 2025/2024، بقيمة مائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعون ألف جنيه.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 138 لسنة 2024 بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2025/2024، بقيمة خمسمائة واثنان وتسعون مليونا واربعمائة وستة وثمانون ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 139 لسنة 2024 بربط موازنة هيئة دعم وتطوير الجامعات للسنة المالية 2025/2024، بمبلغ ستة عشر مليونا وخمسمائة جنيه.

كما وقع قانون رقم 140 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025/2024، بقيمة ثلاثة مليارات وتسعون مليونا وخمسمائة ألف جنيه.

ووقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 141 لسنة 2024 بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025/2024، بقيمة ستمائة واثنان واربعون مليون جنيه.

ووقع أيضا قانون رقم 142 لسنة 2024 بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025/2024، بقيمة ثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه.

نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.