اليوم السابع
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الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لنظيره الإيرانى "بزشكيان" لفوزه بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 08 يوليو 2024 08:10 م
الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لنظيره الإيرانى "بزشكيان" لفوزه بالانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، هنأه خلالها على فوزه بالانتخابات الرئاسية، بما يعكس ثقة الشعب الإيراني في قدرته على خدمة بلاده وقيادتها نحو الرخاء والتنمية، متمنياً للرئيس الإيراني الجديد التوفيق في مهامه، ومعرباً عن تقديره للعلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والإيراني.







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