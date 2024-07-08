اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخطوط الجوية العراقية تحدد 16 يوليو موعدا لاستئناف رحلاتها بين بغداد وموسكو

الإثنين، 08 يوليو 2024 07:00 ص
الخطوط الجوية العراقية تحدد 16 يوليو موعدا لاستئناف رحلاتها بين بغداد وموسكو الخطوط الجوية العراقية
وكالات

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حددت الخطوط الجوية العراقية يوم 16 يوليو الجارى موعدا لاستئناف رحلاتها الجوية بين بغداد وموسكو، بحسب "روسيا اليوم".

وكشف مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم عن موعد استئناف الرحلات المباشرة بين العراق وروسيا بعد توقفها مؤخرا، حيث سيتم تنفيذ أول رحلة مباشرة بتاريخ الـ 16 من الشهر الجارى.

وتابع عبد المنعم أن إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين بغداد وموسكو جاء انسجاما مع توجيهات وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوي، باعتباره أحد خطوط النقل الحيوية التى تخدم الجالية العراقية المتواجدة على الأراضى الروسية.

وأضاف أنه تم تحديد عدد الرحلات بواقع رحلتين أسبوعيا يومى السبت والثلاثاء كمرحلة أولى مع إتاحة فرصة تخصيص رحلات إضافية بعد دراسة حجم الطلب على القطاع المذكور.







الخطوط الجوية العراقية

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موسكو




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