الخارجية الروسية: الحملة الانتخابية الأمريكية مشهد محزن

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اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الحملة الانتخابية الأمريكية "مشهدا محزنا".

وقال لافروف- وفقا لوكالة أنباء نوفوستي الإخبارية الأحد ،"عندما يصل نظام ما يسمى بالديمقراطية الأمريكية إلى مثل هذه النتائج، ومع مسار الحملة الانتخابية هناك، فإن جميع المراقبين يستطيعون استخلاص استنتاجاتهم حول كيفية ترتيب الأمريكان أمورهم".

من ناحية أخرى، قال لافروف إن الانتخابات في فرنسا "لا تذكرنا كثيرا بالديمقراطية"، معتبرا أن الجولة الثانية مصممة للتلاعب بإرادة الناخبين.

وتوقع لافروف أن ينسحب العديد من المرشحين من العملية الانتخابية بفرنسا لإعطاء الفرصة لهزيمة المحافظين أو الشعبويين.

وأشار إلى أنه في حال استمرار نتائج الانتخابات مشابهة لنتائج الجولة الانتخابية الأولى لتشكيل البرلمان الفرنسي، ستحدث تغييرات خطيرة جادة للغاية في فرنسا.