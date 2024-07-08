الجيش الجزائري: القضاء على إرهابيين إثنين في عملية عسكرية بشمال شرقي البلاد

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أعلن الجيش الجزائري، القضاء على إرهابيين إثنين وضبط عدد من الأسلحة النارية في عملية بحث وتمشيط بشمال شرقي البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، الإثنين، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بمدينة خنشلة (٦٠٠ كم عن العاصمة)، تمكنت وحدات من الجيش من القضاء على إرهابيين، حيث تم تحديد هوية أحدهما ويتعلق الأمر بالإرهابي بوغرارة مراد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010، فيما تتواصل عملية تحديد هوية الإرهابي الثاني".

وأضاف البيان أن هذه العملية، التي مكنت من استرجاع رشاشين من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى، تأتي لتؤكد مرة أخرى على يقظة وعزم وحدات الجيش على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل الأراضي الجزائرية حتى القضاء النهائي عليهم.