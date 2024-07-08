الاستخبارات الروسية تحبط عملية تهريب قاذفة "تو 22 إم 3" إلى خارج البلاد

موسكو (أ ش أ)

أحبط جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، محاولة قامت بها أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عملية اختطاف قاذفة استراتيجية بعيدة المدى من طراز "تو-22 إم 3" تابعة للقوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

وذكر الجهاز، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم الكشف عن تورط أجهزة استخبارات دول

حلف شمال الأطلسى "الناتو" في إعداد وتنفيذ عملية الاختطاف.

وأوضح، أن الاستخبارات الأوكرانية حاولت تنفيذ عملية اختطاف القاذفة عبر التخطيط لتجنيد طيار عسكري روسي مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، مقابل تهريب القاذفة الاستراتيجية إلى أوكرانيا.

وأشار إلى أنه خلال العملية، تلقى ضباط مكافحة التجسس الروس معلومات ساعدت القوات المسلحة على إطلاق النار على مطار أوزيرنوي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

يُذكر، أنه يتم تزويد طائرات "توبوليف- 22 أم 3" الروسية البعيدة المدى ذات الأجنحة المتغيرة الشكل، بصواريخ مجنحة من طراز "إكس-32"، التي لا تستطيع المضادات الجوية المعادية والطائرات الاعتراضية اكتشافها.

وهذه الصواريخ بعد أن تطلقها الطائرة الحاملة، ترتفع إلى 40 كيلومترا في طبقة السكاك (الستراتوسفير) من الغلاف الجوي، لتدور بعدها بزاوية حادة وتنقض على الهدف.

