الاتحاد الأوروبى يدين استهداف إسرائيل لمدرسة الأونروا في غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

جدد ممثل الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إدانته من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية التي استهدف مدرسة لوكالة الأونروا، وسط قطاع غزة.

وكتب بوريل على موقع إكس: شعرت بالفزع من الغارة الجوية الأخيرة على مدرسة الأونروا غزة في وسط مرة أخرى.

وشدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على أنه "يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويجب عدم إساءة استخدام المباني أو استهدافها بالهجمات، ويجب أن تتفق الأطراف على وقف إطلاق النار."

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلى إجراء تحقيق مستقل فى قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى مدرسة تابعة للوكالة تؤوى ألفى نازح فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازارينى، فى بيان على حسابه عبر منصة (إكس): "بعد مرور 9 أشهر على الحرب الوحشية بغزة، أدعو مجددا لوقف إطلاق النار، كلما طال أمد الحرب أصبح الصدع أعمق وزادت معاناة السكان، وإن أكثر من نصف منشآت الوكالة تعرضت للقصف، ما أسفر عن مقتل 520 شخصا، وإصابة ما يقرب من 1600 آخرين" ، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاك القانون الدولي.