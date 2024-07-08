إنقاذ 60 مهاجرا فى إيطاليا بمنطقة وسط البحر المتوسط

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، اليوم، الاثنين، عن إنقاذ 60 مهاجرا في منطقة وسط البحر المتوسط من قبل الأسطول المدني، حسبما قالت وكالة آكى الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد بلاغ من مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أنقذ طاقم السفينة الشراعية (نادر) التابعة لمنظمة ( ريسكشب) غير الحكومية الألمانية، زورقًا كان على متنه 60 شخصًا"، مشيرة إلى أنه "بعد تثبيت وضع القارب، تم إجلاء 22 شخصا من على متنه، من بينهم طفل ووالدته".

وكان تقرير أمني إيطالي، كشف عن وصول 157.651 مهاجر إلى إيطاليا خلال العام الماضي عبر طرق الهجرة العديدة المارة بالبحر الأبيض المتوسط من خلال 3592 عملية إنزال بنسبة زيادة 49.96% عن عام 2022.

وذكر التقرير الذي يأتي بمناسبة الذكرى 172 لتأسيس قوات الشرطة الإيطالية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، أكي، أن ضغط الهجرة غير النظامية عن طريق البحر الذي انخفض باستمرار منذ عام 2017 حتى عام 2019، عكس اتجاهه في الفترة بين عامي 2021 و2023، مسجلا ارتفاعا كبيرا، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة سجلت زيادة بنسبة 49.96% مقارنة بالعام السابق، والذي سجل 105,131 مهاجر من خلال 2539 عملية رسو عام 2022.

وأوضح التقرير أن الذروة القصوى لأعداد الوافدين في عام 2023 تم تسجيلها في أغسطس مع وصول 25,673 مهاجر (بمعدل 828.16 مهاجر يومياً).

