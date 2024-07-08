إطلاق اسم اللواء جمال نورالدين على محور كفر الشيخ - سخا - طنطا تقديرا لجهوده

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عن إطلاق اسم اللواء جمال نورالدين المحافظ السابق على المحور الجديد الذي يربط بين "طريق كفرالشيخ- سخا" وطريق "كفرالشيخ- طنطا"، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة والقيادات الرقابية، وأعضاء مجلس النواب.

قال اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، أن محوراللواء جمال نورالدين، يعد من المحاور الحيوية بمحافظة كفرالشيخ حيث يمر عبر مشروع "سكن كل المصريين" الجديد، و"مسار العائلة المقدسة"، ومركز التنمية الشبابية، بهدف ربط جنوب غرب كفرالشيخ بجنوب شرق عاصمة المحافظة والمدن والمحافظات المجاورة، ويُعرف بـ "القطاع الأول من دائري العاصمة". يأتي هذا التكريم تقديرًا لإنجازات اللواء جمال نورالدين لصالح أبناء محافظة كفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، بمناسبة توليه منصب محافظ كفرالشيخ، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد، وأن تكون محافظة كفرالشيخ على يديه الكريمة من أرقى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المنصب يأتى تتويجًا لجهوده وإسهاماته الملموسة وثقة القيادة السياسية.

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن حفل تكريم " اللواء جمال نور الدين"، يؤكد على ترسيخ مبادئ الوفاء وحرص المحافظة على تواصل الأجيال ومتابعة مسيرة العطاء، وتسليم الراية من قيادة لأخرى، متمنياً لمحافظة كفرالشيخ، دوام التقدم والريادة وتكون من أولى محافظات الجمهورية تقدماً في كل المجالات.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود الزملاء المحافظين السابقين وخاصةً الإنجازات التى حققها اللواء جمال نورالدين، على أرض محافظة كفرالشيخ، مؤكدًا على إستكمال مسيرة التنمية والعطاء، والمضى قدمًا نحو تحقيق المزيد من التقدم والإزدهار، وتحقيق المزيد من الإنجازات، التى تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.

وقدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، درع المحافظة إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، وكتاب الله الكرم "المصحف الشريف"؛ هدية تذكارية، كما قدم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، درع الجامعة إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق، وقدم المستشار حامد عيساوي، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية، درع محكمة كفرالشيخ الابتدائية إلى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ السابق؛ هدية تذكارية، وذلك تقديرًا لجهوده المبذولة وعطائه المتميز خلال فترة توليه منصب محافظ كفرالشيخ.

الجدير بالذكر أن اللواء جمال نورالدين شغل منصب محافظ كفرالشيخ في الفترة من 27 نوفمبر 2019 حتى الثالث من يوليو الجاري خلال فترة توليه المنصب، شهدت المحافظة طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية وغيرها من المجالات.



تكريم محافظ كفر الشيخ السابق



رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم المحافظ السابق



قيادات المحافظة



محافظ كفر الشيخ الحالي والسابق ورئيس الجامعة



محافظ كفر الشيخ الحالي يكرم المحافظ السابق