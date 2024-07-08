إصابة فلسطينى واعتقال 5 آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة بالضفة الغربية

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم إصابة فلسطينى واعتقال 5 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

ويواصل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة هجماتهم، والتي تجاوزت رقم مروع وصل إلي 1000 هجوم منذ 7 أكتوبر 2023، وفقًا لرابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA) والتي دعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل إلى ما هو أبعد من الإدانة والتدابير المحدودة لضمان الحماية الفعالة للمجتمعات الفلسطينية، ومحاسبة الدولة والمنظمات والأفراد الذين يرتكبون عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني غير القانونى.

ووفق الأمم المتحدة أنه وصلت هجمات المستوطنين إلى متوسط يومى بلغ أربع هجمات، مقارنة بهجمتين يوميًا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم طفلان، خلال هذه الهجمات، وأصيب ما لا يقل عن 234 شخصًا، بينهم 20 طفلاً.