أخبار مصر.. الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم الإثنين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية بالأكاديمية العسكرية المصرية

رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب

تعرض الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجها على مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس اليوم وذلك بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الخارجية: الدولة المصرية قدمت 70% من المساعدات إلى قطاع غزة.. ومصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أى بديل لوكالة الأونروا فى غزة

أكد وزير الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطي أن دور أونروا لا يقتصر على قطاع غزة لكنه يشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان، لافتا إلى أن عمل الأونروا لا ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم. وأكد أن مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أى بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، باعتبارها الوكالة الوحيدة التى لها ولاية من الأمم المتحدة فى إغاثة ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

معلومات الوزراء: 41 مليار دولار قيمة الأضرار الناجمة عن تغير المناخ فى 2024 سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن مؤسسة " كريستن ايد" (Christian Aid) بعنوان "انهيار المناخ 2024: ستة أشهر من الفوضى المناخية" والذي يشير إلى عدد من الأحداث المناخية المتطرفة التي ضربت العالم، خلال الأشهر الستة الأخيرة التي مرت والتي تسببت في أضرار بلغت قيمتها 41 مليار دولار أمريكي على الأقل، وهو تقدير أقل بكثير من الواقع. ومع تسجيل العالم للشهر الثاني عشر على التوالي درجات حرارة عالمية قياسية، فليس من المستغرب أن يكون هناك الكثير من الأحداث المناخية المتطرفة. وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين بعين شمس أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،فتح باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بـ عين شمس، علي الموقع الرسمي للوزارة حتي يوم 31 يوليو وذلك للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023/2024، مشيرا إلي أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لهذه المدرسة في الفترة من يوم الأربعاء 21 أغسطس وحتى يوم الخميس 22. التعليم: عدم تطابق أسئلة الكيمياء المتداولة بعد الامتحان مع الاختبار الأصلى قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه ردا على ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024/2023 والذى يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الاشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والإعلان، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.

وكالة مراقبة تغير المناخ: 2024 قد تكون السنة الأكثر سخونة فى التاريخ قالت وكالة مراقبة تغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن الشهر الماضي كان من أكثر الشهور سخونة على الإطلاق، في استمرار لسلسلة من درجات الحرارة الاستثنائية التي يتوقع بعض العلماء أنها تضع عام 2024 على المسار ليصبح العام الأكثر سخونة على الإطلاق الذي يشهده العالم.

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بالحرارة يبدأ غدا بقيم تصل 3 درجات على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من غد الثلاثاء، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على أغلب الأنحاء.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم 8 يوليو 2024.. تراجع 10 جنيهات للجرام

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري خلال التداولات اليوم الاثنين عقب تراجع بحوالي 10 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر3220 جنيها. أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 3686 جنيها.



عيار 21 يسجل 3220 جنيها.



عيار 18 يسجل 2764 جنيها.



الجنيه الذهب 25.800 جنيها.

اتحاد الكرة يتواصل مع رابطة الأندية لمناقشة إطلاق اسم أحمد رفعت على الدورى